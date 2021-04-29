بوريطة يتباحث مع نظيرته النرويجية
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بوريطة يتباحث مع نظيرته النرويجية

2021-04-29 / 7:06 مساءً
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هبة بريس ـ و م ع

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية النرويج إين ماري إريكسن سورييد.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن الوزيرين أشادا بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب والنرويج ، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها ، لا سيما من خلال تكثيف المشاورات السياسية وكذلك من خلال اعداد خارطة طريق مشتركة تفضي إلى مبادرات مشتركة ملموسة .

وأضاف المصدر ذاته أن بعد أن أشادا بالتدبير النموذجي للبلدين في مكافحة كوفيد -19 ،شدد السيد بوريطة والسيدة إريكسن سورييد على أهمية الاستفادة من فترة ما بعد الجائحة لوضع أجندة للتعاون والزيارات القطاعية ، وذلك من خلال توسيعها لتشمل مجالات ثقافة الشباب والسياحة والمناخ.

من جهة أخرى، نوهت السيدة إريكسن سورييد خلال هذه المباحثات التي تناولت أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، بالدور الذي يلعبه المغرب في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرين أبرزا أهمية التشاور بين المغرب والنرويج في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اتفقا أيضا على تنظيم زيارة عمل للسيدة إريكسن سورييد إلى المغرب في وقت لاحق من هذا العام.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل
    مع من تباحث صبري بوقادوم !!!؟؟؟
    وفي الوقت نفسه نشر بوقادوم على حسابه في تويتر التغريدة التالية:
    ” ‏في اتصال هاتفي مع كاتب الدولة الأمريكي، توني بلينكن، تم التطرق إلى سبل احياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الاميركية في مختلف المجالات وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية، ليبيا ومالي.” انتهى الاقتباس.

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