أمكراز .. مؤسسة مندوبي الأجراء أضحت ركيزة أساسية

هبة بريس ، الرباط

قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، يوم الخميس بالرباط ، إن مؤسسة مندوبي الأجراء أضحت ركيزة أساسية ضمن نسق تنظيم علاقة الشغل.

وأبرز أمكراز خلال لقاء تواصلي مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للاجراء (غير الممثلين بالبرلمان) حول انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، أن ممثلي الاجراء أصبحوا يشاركون في تدبير المقاولة ويساهمون في تنمية وتحسين العلاقات المهنية وتسوية خلافات الشغل القائمة.

ونقل بلاغ للوزارة عن أمكراز أن ربح رهان تنافسية المقاولة وتعزيز ملائمتها الاجتماعية لابد أن يلازمه تكريس للحقوق الأساسية في العمل وضمان تمثيلية مهنية بالمقاولة عبر تمكين مشاركة الأجراء في تدبيرها، مشيرا إلى أن انتخابات مندوبي الأجراء تأتي في هذا الإطار كمحطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية، وتكريس ثقافة المقاولة المواطنة.

وقال إن المشرع المغربي عمل ، ملاءمة مع معايير العمل الدولية ومن خلال مدونة الشغل ، على ترسيخ مبدأ المقاولة المواطنة وإشراك الأجراء في تدبيرها من خلال المؤسسات التمثيلية للأجراء المحدثة على مستوى المقاولة والتي تستمد وجودها ومشروعيتها من عملية انتخاب مندوبي الاجراء.

وتابع الوزير “تعتبر نتائج هذه الانتخابات أحد المعايير الأساسية لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا سواء على مستوى المقاولة أو على المستوى الوطني والتي تسمح بتمثيلية المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا في الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي، وفي الحوار الاجتماعي الوطني الموضوعاتي الذي يجرى على مستوى الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب.

وأكد أنه نظرا لأهمية هذه الانتخابات، فقد شكلت إحدى أولى الأولويات المسطرة ضمن برنامج عمل الوزارة برسم السنة الجارية، مبرزا أنه من أجل تنفيذ هذه الأولوية فقد أعدت الوزارة كل الوسائل الداعمة لنجاحها.

وأشار ، في هذا الصدد ، إلى إحداث لجان للقيادة والتتبع على المستوى المركزي والجهوي، ووضع برنامج للتكوين استهدف كل من مسؤولي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ومفتشي الشغل على المستوى الترابي، فضلا عن وضع مخطط للتواصل بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية.

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