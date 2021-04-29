سبعيني يقتل ابنه ويدفنه داخل منزله بالفقيه بنصالح

هبة بريس ـ بني ملال

لا حديث بدوار “ولاد سي بلغيت” ضواحي الفقيه بنصالح الا عن جريمة شنعاء تبدأ فصولها بقتل تم دفن في باحة المنزل

الهالك شاب في الثلاثينيات و“المشتبه فيه” ليس سوى والذه الذي اختار ان يدفنه في باحة المنزل في ظروف لازالت غامضة؛

واشارت مصادر متطابقة انه تم اكتشاف الجريمة من طرف عناصر الدرك الملكي بعد شكاية لشقيقة الهالك.

وقالت ذات المصادر ان مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات وعناصر الدرك الملكي، حيث جرى فتح تحقيق حول الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، واستخراج جثة الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، من أجل إخضاعها لتشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة.

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