الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”: الحكومة تمنع الاحتجاج السلمي في فاتح ماي وتسمح بخرق مدونة الشغل
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الـ CDT : الحكومة تمنع احتجاجات فاتح ماي وتسمح بخرق مدونة الشغل

2021-04-29 / 6:05 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة التي تمنع الاحتجاج والتظاهر السلمي هي نفسها التي تسمح بخرق مدونة الشغل، وعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ومحاربة العمل النقابي واستمرار تسريح العمال، وتعطيل الدعم الخاص بالجائحة وتجاهل المطالب الاجتماعية.

وأشارت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى أن الجواب الحقيقي هو بناء الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، والحوار الاجتماعي المركزي الممأسس ثلاثي الأطراف، والحوار القطاعي المسؤول، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية.

وإذ أكدت الكونفدرالية حرصها المسؤول على الجانب الصحي والالتزام باحترام الإجراءات الوقائية في كل الاجتماعات والتجمعات والاحتجاجات، دعت الحكوة إلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع القضايا والملفات الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات.

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