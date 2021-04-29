“خياط” يتهم محمد رمضان بعدم اداء واجبات ثمن أقمصة خاطها له

هبة بريس

تتوالي الأزمات على الفنان محمد رمضان ولا تكاد تنتهي واحدة حتى تظهر أخرى حيث خرجت لرمضان أزمة جديدة هذه المرة من خياط ملابس ساندته زوجة فنان معروف.

الحكاية بدأت مع اتهام مصمم أزياء مصري يدعى ​أشرف فجلة​ “النمبر1” بعدم دفع مستحقات 3 بدل كان صممها للفنان المصري.

وفي لقاء تلفزيوني، أعلن خياط الملابس الأمر، وكشف أنه أهدى رمضان معطفاً طويلاً أعجبه كثيراً ولم يأخذ ثمنه على أن يتم التعامل بينهما في المستقبل، وبعدها صمم فجلة لرمضان عدداً من الملابس بعضها ارتداها في كليب مافيا لكنه لم يسدد مستحقاتها.

وأكد المصمم أن المبلغ الذي يدين به محمد رمضان ربما ليس كبيراً بالنسبة إليه، إلا أنه يمر بضائقة مادية هي ما دفعته للمطالبة، مشيراً إلى حرصه الشديد على علاقته بالفنان الذي كشف أنه زاره في مكتبه أكثر من مرة، إلا أن مدير أعمال الأخير تهرّب منه وتجاهل الرد، وأوضح قائلاً: “أنا راجل شقيان والفلوس هتفرق معايا”.

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