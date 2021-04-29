ابتدائية مراكش تصدر حكمها في حق شاب أفطر علنا في رمضان
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ابتدائية مراكش تصدر حكمها في حق شاب أفطر علنا في رمضان

2021-04-29 / 5:33 مساءً
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هبة بريس ـالرباط

اصدرت المحكمة الإبتدائية، بمراكش يوم أمس الأربعاء 28 أبريل، حكمها في حق شخص أفطر السنة الماضية خلال شهر رمضان بشكل علني.

وحسب،عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد قضت المحكمة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم في حق الجاني.

وأضاف أربيب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” أن المحكمة ستبت بعد أيام في ملف آخر يتعلق “للإفطار العلني نهار رمضان” من هذه السنة.

وكانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قد قضت يوم 21 أبريل الجاري، بسنة واحدة حبسا نافذا و 500 درهم غرامة في حق الشاب الذي أفطر رمضان جهرا، بعد أن تم ضبطه وهو بصدد التدخين والأكل نهار رمضان بشاطئ “رمود” ليتم توقيفه.

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