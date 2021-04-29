الحبس النافذ عاما ونصف لصاحب ”قناة بلا حدود“

2021-04-29 / 4:27 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 29 أبريل 2021، حكمها الابتدائي في حق صاحب قناة بلا حدود (محمد، إ) الذي توبع بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف وإهانة هيئات ومؤسسات والتزوير ، بالحبس النافذ 18 شهراً، فيما أدين المتهم الثاني بالحبس سنة نافذة.

وقضت المحكمة بمصادرة جميع الأدوات والآليات المحجوزة، وإغلاق القناة، مع نشر الحكم بجريدة ورقية وأخرى إلكترونية.

وفي الدعوى العمومية، تم الحكم على المتهمين بأداء 400 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، وبمبلغ مائة ألف درهم للمطالب بالحق المدني (محمد ه)، و180 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (سميرة د).

وكان النقيب السابق، وعضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، قد صرح خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء شهر مارس الماضي، أن صاحب قناة بلاحدود المختصة في التشهير والسب والقذف و”شريكه“، متابعان بسبع تهم تتعلق ببث وتوزيع تركيبة صور أشخاص دون موافقتهم، وإدعاء وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئة منظمة (هيئة المحامين بالدار البيضاء)، وإهانة كل المحامين، ( هيئة جمعيات المحامين بالمغرب)، وإهانة محامي ( عبد اللطيف بوعشرين) وإهانة رجالات القضاء، مع إضافة جنحة تحقير مقررات قضائية والتزوير والتزييف في منشورات تم بثها .

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