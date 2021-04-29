صورة تعبيرية

بنسليمان.. حجز حوالي 120 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة

2021-04-29 / 4:23 مساءً
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك مؤازرة بعناصر مصلحة محاربة التهريب بالإدارة المركزية، اليوم الخميس، بالجماعة الترابية موالين الواد، بإقليم بنسليمان، من حجز حوالي 120 طنا من الأكياس البلاستيكية الجاهزة للاستعمال والمواد المستعملة في تصنيعها.

وأوضح رئيس الفرقة الوطنية للجمارك محمد العبوني، في تصريح للصحافة، أنه تم حجز هذه الكمية بعد مداهمة مركب يضم تسعة مصانع مختصة في تصنيع الأكياس البلاستيكية غير القانونية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن حجز أكياس بلاستيكية جاهزة للاستعمال، ومواد أولية تستعمل في تصنيع الأكياس البلاستيكية، وأكياس أخرى نصف مصنعة عبارة عن لفافات بلاستيكية في طور التقطيع ومتلاشيات.

وتم، في هذا الصدد، حجز 40 آلة، منها آلات تستعمل في تذويب البلاستيك وصنع اللفافات، وأخرى خاصة بالتقطيع والتلحيم، وآلات التصنيع النهائي.

وأشار العبوني، إلى أن عملية المداهمة تمت تحت إشراف النيابة العامة، وبمؤازرة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي.

وسجل أن هذا المركب كان يقوم بتصنيع الخيام التي تحتضن التظاهرات العامة، غير انه تم تحويل نشاطه إلى صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون.

وحسب المصدر نفسه، فإن البحث جار لتوقيف كل المتورطين في هذا النشاط غير القانوني لإحالتهم على القضاء.

وبمقتضى القانون رقم 77.15، الصادر في 7 دجنبر 2015، فإنه يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ابتدائية مراكش تصدر حكمها في حق شاب أفطر علنا في رمضان

ابتدائية مراكش تصدر حكمها في حق شاب أفطر علنا…

2021-04-29 / 5:33 مساءً
Photo of “البيجيدي” يُطالب بإطلاق سراح الريسوني والراضي

“البيجيدي” يُطالب بإطلاق سراح الريسوني والراضي

2021-04-29 / 5:18 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-29 / 4:42 مساءً
Photo of تسجيل 522 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 522 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-29 / 4:38 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-29 / 4:35 مساءً
Photo of الحبس النافذ عاما ونصف لصاحب ”قناة بلا حدود“

الحبس النافذ عاما ونصف لصاحب ”قناة بلا حدود“

2021-04-29 / 4:27 مساءً
Photo of البيضاء .. توقيف تلميذ هدد زميله بسلاح أبيض داخل مؤسسة تعليمية

البيضاء .. توقيف تلميذ هدد زميله بسلاح أبيض داخل…

2021-04-29 / 4:09 مساءً
Photo of “حنا قادات” تحط بالفنيدق

“حنا قادات” تحط بالفنيدق

2021-04-29 / 2:57 مساءً
Photo of الملحقون يحتجون في وقفة جهوية أمام أكاديمية سوس ماسة.. وهذه مطالبهم

الملحقون يحتجون في وقفة جهوية أمام أكاديمية سوس ماسة..…

2021-04-29 / 2:39 مساءً
Photo of الإبراهيمي يدعو إلى رفع درجة اليقظة إثر ظهور سلالات متحورة جديدة

الإبراهيمي يدعو إلى رفع درجة اليقظة إثر ظهور سلالات…

2021-04-29 / 2:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق