صورة تعبيرية

البيضاء .. توقيف تلميذ هدد زميله بسلاح أبيض داخل مؤسسة تعليمية

2021-04-29 / 4:09 مساءً
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هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، تلميذا في الـ20 سنة من عمره، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو يظهر فيه تلميذ يهدد زميلا له بواسطة سلاح أبيض بداخل مرفق صحي تابع لإحدى المؤسسات التعليمية، قبل النجاح في تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

ووفق ذات البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالتلميذ المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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