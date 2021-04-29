البيضاء.. إيقاف شخصين تبادلا العنف بالسلاح الأبيض في الشارع العام

2021-04-29 / 3:04 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء، يظهر فيه شخصان يتبادلان الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام.

وحسب مصدر أمني، فقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذه النازلة عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما اليوم الخميس.

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف، البالغ من العمر 29 سنة، للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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