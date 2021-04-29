“حنا قادات” تحط بالفنيدق

هبة بريس

في إطار برنامج جهات ناهضة حطّت بمدينة الفنيدق القافلة الجهوية “حنا قادات” والمنظمة من طرف جمعية دعم الفضاء المتعدد الوظائف للنساء الذي تمَّ اطلاقها رسميًا من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية يوم 27 مارس بالفضاء المتعدد الوظائف للنساء البرانص طنجة تحت شعار الرقمنة رافعة للتمكين والادماج السوسيو اقتصادي للمرأة.

وبشراكة مع مجموعة من الفاعلين الأساسيين: ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، التعاون الوطني، جامعة عبد المالك السعدي، الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات Anapec، وكالة التنمية الاجتماعية صندوق الامم المتحدة للسكان والمنظمة الاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية OSADES وذالك في اطار تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المعلن عنه يوم الاثنين 15 من شهر مارس المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.

وخلال فعاليات هذا اللقاء والذي افتتحته رئيسة جمعية دعم الفضاء المتعدد الوظائف للنساء الشعيبية بلبزيوي علوي مؤكدة في معرض كلمتها << تعتبر هذه القافلة آلية تهدف الى تقريب الخدمات الموجهة لدعم ومواكبة النساء في وضعية صعبة كما أنها ستشكل فضاءاً للتواصل حول دعم الرّقمنة في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء>> وتردف قائلة <<لا يوجد وظائف خاصة بالرجال بل هناك وظائف كانت محتكرة من طرف الرجال وان كل النساء قادات على خلق وتسيير اي وظيفة كيف ما كان نوعها>> وفي الاخير شجّعت السيدة الشعيبية كل المستفيدات الحاضرات من أجل العمل على إنجاح مشاريعهن وفتحت باب التواصل مع الجمعية لأي مساعدة او دعم او مواكبة.

ومن جهته يرى السيد يوسف مزوز نائب رئيس المنظمة الاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية OSADES المنظمة الداعمة والمواكبة لهذه القافلة << انّ مثل هذه المبادرات تتطلب مواكبة ودعم من أجل تحقيق الأهداف المرسومة مسبقاً، ومن هنا يأتي دور منظمتنا لمواكبة هذه البرامج عبر مجموعة من التكوينات الموجهة للنساء في وضعية صعبة وكذا من أجل تأهيلهنّ لولوج سوق الشّغل من جهة ومن أجل بلورة مشارعهنّ على ارض الواقع من جهة أخرى>> مشددا على ان الفرص التي يمكن للرقمنة ان توفرها لمثل هذه المشاريع مقدما بذلك امثلة لمجموعة من الادوات الرقمية التي يمكن ان تساعد النساء في تطوير مشاريعهن.

وقد حضر هذا اللقاء كل من ممثل ولاية طنجة تطوان الحسيمة محمد أمزيان، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية الحسين الحديوي، المدير الجهوي لوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات Anapec

عبد الحليم الفاتحي، و فؤاد حلوش ممثل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة و زينب أوالحاج المنسقة الجهوية للتعاون الوطني.

وعلى هامش هذه التظاهرة تمّ تنشيط ورشات تحسيسية لفائدة النساء المستفيدات من برنامج [تمكين] حول الرقمنة كحافز للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء قدّمه السيد يوسف مزوز الخبير في نُظم المعلومات والتحول الرقمي.

وفي الأخير تمّ توزيع شيكات لفائدة المستفيدات من البرنامج [تمكين].

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