الصورة من الأرشيف

حجز وإتلاف 190 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بالمضيق-الفنيدق

2021-04-29 / 1:34 مساءً
0
هبة بريس

أفاد بلاغ لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لعمالة المضيق-الفنيدق، أنه جرى على مستوى المجال الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، خلال شهر رمضان الجاري، حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وذكر ذات البلاغ، أن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي باشرتها اللجنة الإقليمية المختلطة، المكونة من مصالح السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والمصالح الأمنية والصحية، أسفرت عن حجز وإتلاف ما يناهز 190 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإنجاز 12 محضر مخالفة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن عمالة المضيق-الفنيدق عرفت خلال شهر رمضان المبارك حملات مكثفة بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق ومراكز الجماعات ذات الطابع القروي، العليين وبليونش، شملت محلات بيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك، بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية بكل من جماعتي الفنيدق والعليين.

و بالإضافة الى مراقبة جودة وأثمان المواد الغذائية، يضيف المصدر ذاته، عملت اللجنة المختلطة على شن حملات مكثفة لمحاربة الأكياس البلاستيكية، التي أسفرت عن حجز كميات مهمة من هذا المنتوج الممنوع تداوله.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “حنا قادات” تحط بالفنيدق

“حنا قادات” تحط بالفنيدق

2021-04-29 / 2:57 مساءً
Photo of الملحقون يحتجون في وقفة جهوية أمام أكاديمية سوس ماسة.. وهذه مطالبهم

الملحقون يحتجون في وقفة جهوية أمام أكاديمية سوس ماسة..…

2021-04-29 / 2:39 مساءً
Photo of الإبراهيمي يدعو إلى رفع درجة اليقظة إثر ظهور سلالات متحورة جديدة

الإبراهيمي يدعو إلى رفع درجة اليقظة إثر ظهور سلالات…

2021-04-29 / 2:11 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الجمعة والسبت بهذه الأقاليم

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الجمعة والسبت بهذه…

2021-04-29 / 1:02 مساءً
Photo of شريط لتلميذات بسوس يشهرن أسلحة بيضاء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شريط لتلميذات بسوس يشهرن أسلحة بيضاء يشعل مواقع التواصل…

2021-04-29 / 12:42 مساءً
Photo of فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. إخضاع المعتدين رهن تدابير الحراسة النظرية

فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. إخضاع المعتدين رهن تدابير الحراسة…

2021-04-29 / 12:16 مساءً
Photo of سار .. أزيد من 18 مليون جرعة من لقاحات كورونا في طريقها للمغرب

سار .. أزيد من 18 مليون جرعة من لقاحات…

2021-04-29 / 12:09 مساءً
Photo of بتهمة التشهير.. “بنت الكوميسير” تقاضي صاحب “الفيديو الضجة”

بتهمة التشهير.. “بنت الكوميسير” تقاضي صاحب “الفيديو الضجة”

2021-04-29 / 10:56 صباحًا
Photo of وزارة الصحة تعلن تأجيل تلقيح المبرمجين يوم فاتح ماي

وزارة الصحة تعلن تأجيل تلقيح المبرمجين يوم فاتح ماي

2021-04-29 / 10:17 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-04-29 / 9:41 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق