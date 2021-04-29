حجز وإتلاف 190 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بالمضيق-الفنيدق

هبة بريس

أفاد بلاغ لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لعمالة المضيق-الفنيدق، أنه جرى على مستوى المجال الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، خلال شهر رمضان الجاري، حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وذكر ذات البلاغ، أن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي باشرتها اللجنة الإقليمية المختلطة، المكونة من مصالح السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والمصالح الأمنية والصحية، أسفرت عن حجز وإتلاف ما يناهز 190 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإنجاز 12 محضر مخالفة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن عمالة المضيق-الفنيدق عرفت خلال شهر رمضان المبارك حملات مكثفة بمدن مرتيل والمضيق والفنيدق ومراكز الجماعات ذات الطابع القروي، العليين وبليونش، شملت محلات بيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك، بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية بكل من جماعتي الفنيدق والعليين.

و بالإضافة الى مراقبة جودة وأثمان المواد الغذائية، يضيف المصدر ذاته، عملت اللجنة المختلطة على شن حملات مكثفة لمحاربة الأكياس البلاستيكية، التي أسفرت عن حجز كميات مهمة من هذا المنتوج الممنوع تداوله.

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