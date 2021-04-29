نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الجمعة والسبت بهذه الأقاليم

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من أقاليم المملكة من يوم غد الجمعة على الساعة الثالثة زوالا إلى بعد غد السبت على الساعة الثالثة صباحا.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الظاهرة ستهم أقاليم أزيلال وإفران والحاجب والحوز والخميسات والناظور وبركان وبني ملال وتازة وتاوريرت وكرسيف وصفرو وفاس والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية (من 30 و50 ملم)، ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرَد أو بهبات رياح.

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