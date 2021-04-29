صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية يومي الجمعة والسبت بهذه الأقاليم

2021-04-29 / 1:02 مساءً
1
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من أقاليم المملكة من يوم غد الجمعة على الساعة الثالثة زوالا إلى بعد غد السبت على الساعة الثالثة صباحا.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الظاهرة ستهم أقاليم أزيلال وإفران والحاجب والحوز والخميسات والناظور وبركان وبني ملال وتازة وتاوريرت وكرسيف وصفرو وفاس والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية (من 30 و50 ملم)، ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرَد أو بهبات رياح.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السغروشني يُفصل في ” الرهانات الاستراتيجية للمعلومة “

السغروشني يُفصل في ” الرهانات الاستراتيجية للمعلومة “

2021-04-29 / 8:21 مساءً
Photo of أمكراز .. مؤسسة مندوبي الأجراء أضحت ركيزة أساسية

أمكراز .. مؤسسة مندوبي الأجراء أضحت ركيزة أساسية

2021-04-29 / 6:41 مساءً
Photo of الـ CDT : الحكومة تمنع احتجاجات فاتح ماي وتسمح بخرق مدونة الشغل

الـ CDT : الحكومة تمنع احتجاجات فاتح ماي وتسمح…

2021-04-29 / 6:05 مساءً
Photo of ابتدائية مراكش تصدر حكمها في حق شاب أفطر علنا في رمضان

ابتدائية مراكش تصدر حكمها في حق شاب أفطر علنا…

2021-04-29 / 5:33 مساءً
Photo of “البيجيدي” يُطالب بإطلاق سراح الريسوني والراضي

“البيجيدي” يُطالب بإطلاق سراح الريسوني والراضي

2021-04-29 / 5:18 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-29 / 4:42 مساءً
Photo of تسجيل 522 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 522 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-29 / 4:38 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-29 / 4:35 مساءً
Photo of الحبس النافذ عاما ونصف لصاحب ”قناة بلا حدود“

الحبس النافذ عاما ونصف لصاحب ”قناة بلا حدود“

2021-04-29 / 4:27 مساءً
Photo of بنسليمان.. حجز حوالي 120 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة

بنسليمان.. حجز حوالي 120 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة

2021-04-29 / 4:23 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق