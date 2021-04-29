شريط لتلميذات بسوس يشهرن أسلحة بيضاء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
ع اللطيف بركة - هبة بريس
انتشر بشكل كبير شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به عدد من التلميذات يشهرن أسلحة بيضاء بالقرب من إحدى التانويات بالجماعة الترابية بلفاع اقليم أشتوكة أيت باها.
التلميذات القاصرات اللواتي عمدن الى إشهار أسلحتهن البيضاء مرفوقة بالوعيد دون تحديد أشخاص معينين.
الواقعة تكشف مرة أخرى الى ضعف التربية من أواياء الامور والمؤسسات التعليمية، فلا يعقل أن يجلسن تلميذات ومعهن أسلحة بيضاء بالقرب من مؤسسة تعليمية.
ومن المرتقب أن تتفاعل السلطات مع الشريط، وفتح بحث مع التلميذات وخلفيات قيامهم بهذا الفعل الغير تربوي .
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تعليق واحد
عندما كان المعلم متل الاب وكان الاب له قيمة في المنزل كولشي كان على احسن تربية اما الان مع الاسف الزوجة تحكم في المنزل والسلطة لها حسب مداونة الاسرية شوف فين ولينا حسبة الله ونعمة الوكيل