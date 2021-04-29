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فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. إخضاع المعتدين رهن تدابير الحراسة النظرية

2021-04-29 / 12:16 مساءً
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هبة بريس

أفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو، مساء أمس الأربعاء، يوثق لاعتداء رجل من القوات العمومية على شخص بأحد شواطئ الفنيدق، فقد تم فتح بحث حول مضمون هذا الشريط بواسطة الشرطة القضائية بتطوان.

وأوضح البلاغ أن التحريات الأولية أسفرت عن تشخيص هوية المعتدي ومرافقيه، ويتعلق الأمر بثلاثة أفراد من القوات المساعدة، مشيرا إلى أنه ، وبناء عليه ، تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.

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