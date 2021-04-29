سار .. أزيد من 18 مليون جرعة من لقاحات كورونا في طريقها للمغرب

هبة بريس - الرباط

كشف المغربي سمير مشهور، نائب الرئيس العام لمجموعة سامسونغ بيولوجيكس، أن المملكة ستحصل على ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

وذكر مشهور في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المغرب سيتوصل ما بين نهاية شهر أبريل وبداية شهر ماي، على 13 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المصنع في الهند، بالإضافة إلى 5.5 مليون جرعة من نفس اللقاح مصنعة من طرف مصنع “إر-فارم” في روسيا.

وأضاف المسؤول بمجموعة “سامسونغ بيولوجيكس”، أن الكميات المنتظر التوصل بها خلال الأسابيع القادمة سبق أن طلبها المغرب، شهر شتنبر الماضي.

ولفت مشهور، الى أن كميات أخرى من لقاح “سينوفارم” الصيني، سيتوصل بها المغرب، إلى جانب اللقاحات المذكورة.

ما رأيك؟ المجموع 23 آراء 3 20