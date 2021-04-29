اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية تستضيف ناصر بوريطة
هبة بريس
أعلنت اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية “أيباك”، عن استضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.
وذكرت اللجنة، أن هذا اللقاء المزعم عقده في السادس من ماي القادم، سيكون أول تواصل علني بين مسؤول مغربي رفيع المستوى ومسؤولين كبار في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويأتي هذا اللقاء، وفق وسائل إعلام دولية، بعد تسجيل عدم رضا دوائر القرار في المملكة عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة وفي فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة بايدن تجاه ملف الصحراء المغربية.
ما رأيك؟
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2 تعليقات
نطلب من سعادة الوزير أن لا يتطرق الا للمصالح المغربية و العلاقات الجديدية مع إسرائيل و الولايات المتحدة.
مجرد تساؤل.
ما تأثير حلفاء أمريكا على سياساتها !!!؟؟؟
حاء في المقال ما نصه:
” ويأتي هذا اللقاء، وفق وسائل إعلام دولية، بعد تسجيل عدم رضا دوائر القرار في المملكة عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة وفي فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة بايدن تجاه ملف الصحراء المغربية ” انتهى الاقتباس
بعد النكسة من موقف أمريكا في مجلس الأمن ها هو المغرب يستنجد بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك(، عساها أن ” تضغط ” على بايدن ليتبني تغريدة ترامب.
غير أن ما لا يدركه المغاربة هو أن أمريكا لا تسمح للكيان الصهيوني أو الموالين له من التنظيمات و الأشخاص إلا في حدود ما يتوافق مع أجندتها وخير دليل على ذلك الاتفاق النووي الإيراني، حيث ضغط الكيان الصهيوني بكل قواه و دول الخليج على رأسهم السعودية لثني أمريك على التوقيع على الاتفاق سنة 2015 والعودة إليه هذه السنة، لكنهم لم يفلحوا. كما حاولوا الزج بها في حرب ضد إيران وفشلوا أيضا.
وأتذكر رد كيري على السعودية قائلا: هل تظنون أن ندخل في حرب مع إيران من أجلكم !!!؟؟؟