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فيديو تعنيف شخص بالفنيدق.. توقيف ثلاثة عناصر من القوات المساعدة

2021-04-29 / 12:58 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن إجراءات التحقيق الإداري الذي بوشر في شأن وقائع العنف الموثقة من خلال مقطع فيديو مبثوث، يومه الأربعاء، على عدد من المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعنيف شخص آخر وتعريضه للضرب، مكنت من تحديد هوية الشخص الضالع في هذه الأفعال وزميلين له كانا متواجدين بمسرح الأحداث.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بعناصر من بين أفراد القوات المساعدة المكلفين بمهمة حراسة السواحل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تبعا لذلك، تم توقيف المعنين بالأمر، الذين وضعوا رهن إشارة البحث القضائي المنجز من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫2 تعليقات

  1. ما دمنا في دولة الحق والقانون .. ودولة المؤسسات… فيجب فتح بحث قضائي منفصل عن البحث الاداري..ويتم معاقبة كل شخص حسب التابث في حقه …لا فرق بين ابيض واسود وغني وفقير الا باحترام القانون

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