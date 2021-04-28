رحيل ” إيل رسيتاس” الذي أضحك المغاربة و العالم بأكمله

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تناقلت وسائل إعلام إسبانية، مساء اليوم الاربعاء خبر رحيل الكوميدي الاسبانيالمشهور بضحكته ” إيل رسيتاس” عن عمر 65 عاما .

– من هو الرجل الإسباني الضاحك الذي أصبح يحمل قضايا العالم؟

وصل التسويق السياسي والتجاري للرجل الإسباني’ إيل رسيتاس” الضاحك أبعادا كبيرة تتراوح بين التسويق للمنتجات والسخرية منها بل حتى التعليق على القضايا السياسية.

انتشرت لقطات رجل إسباني في دول عديدة حول العالم لكن ذات اللقطات تزعم أنه يقول أمورا مختلفة في كل منطقة ويختمها بضحكته الغريبة التي أصبحت تستثمر في قضايا مختلفة، فما حقيقة ما يقوله فعلا.

بدأت القصة حين تلاعب كثيرون في عدة دول بلقطات فيديو قديمة جرى بثها قبل 7 سنوات (يونيو 2007) لتسخيرها لصالح قضايا سياسية وتجارية ، وذلك من خلال افتعال ترجمة مغايرة كليا لما يقوله ممثل كوميدي اسباني اشتهر بضحكته الغريبة والتي تثير الضحك بالعدوى، فانتشرت كالنار في الهشيم لقطات بعدة لغات ومواضيع عديدة، لذات اللقطات القديمة التي تتحدث عن عمل الرجل حمالا للمطابخ في إقليم أندلسية الاسباني.

وكان الحديث الذي ترويه اللقطات هو عن عمل الممثل الإسباني ‘خوان بورجا” الملقب بـ إيل رسيتاس، في المطابخ وعن ضعف أخلاقيات العمل هناك قبل سنوات، ويشرح أنه عندما طلبوا منه غسل الأطباق قام بتركها في موعد الجزر على الشاطئ ليأتي مد البحر ويغمرها ، ولكن لدى عودته وجد أن الأمواج جرفتها إلى البحر بسبب المد المرتفع.

لكن المتابعين لتوجهات يوتيوب وجدوا أن لقطات خوان القديمة وقد أعيد استخدامها بترجمة مغايرة كليا للحقيقة للاستفادة من ضحكته الصاخبة والمثيرة للضحك بالعدوى، هناك ملايين من المشاهدات التي حظي بها فيديو لنفس اللقطات بزعم أنها تسخر من قضايا مختلفة، كما أن نشطاء في موقع اليوتوب ” بالمغرب قاموا بترويج ضحكته لقضايا مختلفة بالمغرب منها ما هو سياسي او إجتماعي ورياضي.

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