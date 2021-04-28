رغم ترخيص الجامعة له.. الطاوسي متردد في قبول عرض المغرب الفاسي
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رغم ترخيص الجامعة له.. الطاوسي متردد في قبول عرض المغرب الفاسي

2021-04-28 / 10:42 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

رغم يتوصل نادي المغرب الرياضي الفاسي حتى الآن لأي اتفاق نهائي مع المدرب رشيد الطاوسي للإشراف على العارضة الفنية للفريق خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي.

ورغم حصوله على ترخيص من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتدريب “الماص”، بحكم اشتغاله داخل الإدارة التقنية الوطنية، إلا أن رشيد الطاوسي متردد في قبول عرض المغرب الرياضي الفاسي.

وحسب معطيات حصل عليها موقع “هبة سبور” فإن الطاوسي كان متحسما للعودة إلى تدريب المغرب الفاسي قبل أن يتردد في قبول العرض، بعدما علم بالوضعية المالية للفريق، حيث يدين اللاعبون لإدارة النادي بجزء كبير من المستحقات.

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