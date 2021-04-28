برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون أذكى خلق الله
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برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون أذكى خلق الله

2021-04-28 / 10:28 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

لم يتأخر رد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيال تصريح لبرلماني حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف تحدث فيه عن تراجع المستوى العلمي للتلاميذ الذين ينحدرون من إقليم شفشاون، بسبب الإدمان على المخدرات.

الأخير قال أن هذه النبتة كانت دمارا على أبناء المنطقة، حيث أغلب التلاميذ مدمنون على تدخين الحشيش، وهي السبب في تراجع مستوى تحصيلهم الدراسي، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي.

وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت رفض هذا الوصف حيث قال “أنا أعرف هذه المنطقة جيدا، ودرست مع تلاميذ وطلبة من إقليم شفشاون، وأقول لكم أن ناس الشاون من أذكى خلق الله”، مؤكدا أن اغلبهم يتوجهون لدراسة المواد العلمية والعلوم الرياضية، وهم الآن من خيرة الأطر والعباقرة في جميع المجالات والتخصصات.

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تعليق واحد

  1. شكرا معالي الوزير على ذكاءك!
    تلاميذ شفشاون ليسوا فقط أذكى من هدا البرلماني وإنما هم أيضا أبناء المغرب !
    كيف يكون مسؤل برلماني بمثل الشعب وله هده النظرة للأبناء الشعب! هل هدا هو المستوى؟

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