أنتوني هوبكينز... يحصل على جائزة الاوسكار في دور مسن ضعيف يعاني الخرف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فاز الممثل البريطاني انتوني هوبكينز، مؤخرا، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تأديته دور مريض مصاب بالخرف في فيلم “ذي فاذر”، مضيفا إلى رصيده الغني تكريماً جديداً لمسيرة جسّد فيها شخصيات متنوعة، بينها البابا ورئيس الولايات المتحدة وقاتل من آكلي لحوم البشر.

و يعد أنتوني هوبكينز من بين أهم الوجوه السينمائية العالمية التي حصل على جائزة الاوسكار بعد أن تجاوز عمره الثمانينيات، وهي الجائزة التي لم يحصل عليها أي ممثل في عمره قرابة ثلاث عقود .

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