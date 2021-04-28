أمرابط : ليس سهلا أن تلعب وأنت صائم
سفيان لمرابط

مرابط : ليس سهلا أن تلعب وأنت صائم

2021-04-28 / 9:33 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

أكد الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي صعوبة اللعب تحت تأثير الصيام.

وقال أمرابط في تصريحات صحافية :”ليس سهلا اللعب وأنت صائم، لأنني لا أشرب ولا أكل، ولكنني أشعر بأني في حالة جيدة، وحتى يوم الأحد ضد يوفنتوس كنت أحس بطاقة اضافية رغم إحساسي بالتعب بعد نهاية المباراة”.

وتابع :”أنا سعيد بالإشادة التي تلقيتها من جماهير ورئيس فيورنتينا، وأنا أفكر حاليا في تحقيق الانتصارات مع فريقي في المباريات المتبقية”.

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