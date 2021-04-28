سلطات الفنيدق تحقق في شريط يوثق لاعتداء ” مخزني ” على مواطن

هبة بريس :مكتب تطوان

بعد تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو، مساء اليوم الأربعاء، يوثق اعتداء أحد عناصر القوات المساعدة على شخص بجانب شواطىء الفنيدق، قامت السلطات المختصة بالمضيق، بفتح تحقيق في مضمون الشريط، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف حيثياته وظروفه.

وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المختصة بالمضيق، تمكنت من تحديد مكان تصوير الشريط المذكور، حيث ينتظر أن تتم مساءلة عنصري القوات المساعدة عن حيثيات الأمر، والأسباب التي أدت إلى الاعتداء، قبل رفع تقارير في الموضوع، لربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه مباشرة بعد إطلاع الجهات المسؤولة على مضمون الشريط، تم إعطاء تعليمات صارمة قصد البحث والتحري، والتثبت من الوقائع والاستماع إلى المعنيين، لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، كما جاء في دستور المملكة.

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