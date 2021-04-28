الفنيدق.. فيديو اعتداء "مخزني" على شاب يثير استياء "فايسبوكيا"

الفنيدق.. فيديو اعتداء “مخزني” على شاب يثير استياء “فايسبوكيا”

2021-04-28 / 7:54 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، استنكارا كبيرا من طرف عدد من المغاربة ، بعدما أظهر عنصر من القوات المساعدة المكلفين بحراسة الشواطئ، وهو يعتدي على شاب بطريقة عنيفة.

ويرجح أن يكون الفيديو قد صور بأحد شواطئ مدينة الفنيدق ، وأن ضحية الاعتداء شاب من بين مرشحين للهجرة بطريقة سرية الى جيب سبتة المحتلة، في انتظار بلاغ السلطات الرسمية بهذا الخصوص.

وتشهد مدينة الفنيدق في الآونة الاخيرة، تناسل محاولات الهجرة الجماعية سباحة الى ثغر سبتة المحتلة ، حيث تعالت الاصوات المطالبة بايجاد حلول اقتصادية بديلة لثني الشباب عن الدفع بانفسهم الى “الانتحار”.

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