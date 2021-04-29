10 قتلى و 1740 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 1740 آخرون بجروح، إصابات 61 منهم بليغة، في 1294 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 أبريل 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 32 ألفا و344 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و951 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 26 ألفا و393 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و390 ألفا و850 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3694 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5951 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 142 مركبة.

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