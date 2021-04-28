وأشار أن القنب الهندي له تاريخ في المغرب، والعديد من المؤرخين تطرقوا له، وفكرة تقنينه كانت عند السلطان “الحسن الأول” حتى يؤمن مدخولا للدولة، لكن لم تنجح هذه العملية.
الصورة من الارشيف

بلافريج : فكرة تقنين الكيف ” كانت عند السلطان “الحسن الأول”

2021-04-28 / 6:19 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

ربط عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، بين تقدم المغرب وتأخره بضرورة إسقاط “الطابوهات” ومناقشتها بروح ديمقراطية

وأوضح بلافريج خلال مناقشة مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن تقنين الكيف يدخل في هذا الاتجاه معتبرا أن الدول القوية على مر تاريخها لا تكون كذلك إلا بخلق قطائع

وأبرز أنه من الأخطاء التي وقعت فيها نخبة البلاد إبان الاستقلال، هي عدم حسم هذا المشكل، لأنه ليس هناك بلد في العالم له نبتة هي جزء من تراثه ويمنعه ويجرمه.

وشدد على أن الإبقاء على هذه الزراعة بشكل نسبي في العديد من المناطق هي التي خلقت المشاكل، حيث جرى الخلط بين الفلاح الصغير والتاجر الذي يدخل عن طريقه الملايير ليس للمغرب لكل في أوروبا، لأن القيمة المضافة للكيف المغربي موجودة في الخارج وليس في المغرب.

وأشار أن فكرة تقنين القنب الهندي كانت عند السلطان “الحسن الأول” حتى يؤمن مدخولا للدولة، لكن لم تنجح هذه العملية.

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