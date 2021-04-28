عاجل : متابعة ربيع الأبلق في حالة سراح

هبة بريس ـ الرباط

علم أن وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة، قد قرر متابعة ناشط حراك الريف ربيع الأبلق في حالة سراح، وذلك على خلفية نشره بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” خلال تنفيذ قرار السلطات بإغلاق المقهى الذي يديره.

وكشف في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أنه طُلِب منه تقديم الاعتذار لعامل إقليم الحسيمة، بعدما وصفه ب”الكسول” في أحد الفيديوهات.

وكان الأبلق، قد وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بعدما حضر إلى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الحسيمة، إذ بعد حوالي 7 ساعات، اتصل بأحد أفراد عائلته، وأخبره بأن المصالح الأمنية قررت “الاحتفاظ به”.

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