كشف مصدر من عائلة ربيع الأبلق، ناشط حراك الريف المستفيد مؤخرا من عفو ملكي، أنه جرى إحالته على تدابير الحراسة النظرية، دون ذكر أي تفاصيل. وأوضح المصدر ذاته ل”بديل.أنفو” أن ربيع، توجه صباح اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، إلى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الحسيمة، إذ بعد حوالي 7 ساعات، اتصل بأحد أفراد عائلته، وأخبره بأن المصالح الأمنية قررت “الاحتفاظ به”. وتوصل الأبلق أمس، باستدعاء من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، بالحسيمة، لأسباب غير معروفة.
ربيع الابلق

عاجل : متابعة ربيع الأبلق في حالة سراح

2021-04-28 / 5:12 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة، قد قرر متابعة ناشط حراك الريف ربيع الأبلق في حالة سراح، وذلك على خلفية نشره بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” خلال تنفيذ قرار السلطات بإغلاق المقهى الذي يديره.

وكشف في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أنه طُلِب منه تقديم الاعتذار لعامل إقليم الحسيمة، بعدما وصفه ب”الكسول” في أحد الفيديوهات.

وكان الأبلق، قد وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بعدما حضر إلى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الحسيمة، إذ بعد حوالي 7 ساعات، اتصل بأحد أفراد عائلته، وأخبره بأن المصالح الأمنية قررت “الاحتفاظ به”.

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