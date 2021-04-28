“الاتحاد الاشتراكي” يُطالب بعفو عام عن مزارعي “الكيف”

هبة بريس ـ الرباط

قال إمام شقران رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”خلال مناقشة مشروع الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب ” أن العديد من الدول ذهبت بعيدا في تقنين القنب الهندي وسبقت المغرب.”

وووجه شقران الإتهام الى من اسماهم بالعقليات المحافظة والمترددة التي تعيق مجموعة من التحولات ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، ولا استغلال كافة الإمكانيات التي تتوفر علينا بلادنا.

وتساءل شقران ” الواقع الحقيقي أن هناك زراعة واستهلاك لهذه النبتة، لكن السؤال المطروح هل ساكنة المنطقة مستفيدة كما يجب؟ وهل البلاد المستفيدة؟”

وأوضح أن من يستفيد هي فئة معينة في إطار الاستعمالات غير المشروعة وهنا تبرز أهمية التقنين، داعيا إلى عدم الدخول في نقاش نحن في غنى عنه.

وشدد على أن هذا الموضوع لا يجب أن ينفصل على الجانب الحقوقي، وحسم الشكايات والمتابعات القديمة المرتبطة بالزراعة، لأن النص يؤسس لانطلاقة جديدة، وأن يكون هناك عفو عام على المزارعين.

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