وزارة الصناعة: هذا موعد انتهاء ممارسات أقراص الصباغة “الجوطون”

هبة بريس

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأحضر والرقمي، اليوم الأربعاء، أن المهلة الممنوحة لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” المعروفة بـ “الجوطون” ستنتهي بتاريخ 30 أبريل الجاري.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “في إطار تتبع القرار القاضي بمنع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون” بجميع أشكالها، تذكر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأحضر والرقمي، مصنعي ومهنيي صباغة المباني بأن المهلة الممنوحة لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” ستنتهي بتاريخ 30 أبريل 2021″.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة “تؤكد من جديد أن هذه الممارسة تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية، كما تشيد بانخراط المهنيين والصناع وامتثالهم للتدابير المتخذة في هذا الصدد”.

وأشار البلاغ، إلى أن تلك التدابير تتمثل في: “التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، والتوقف عن بيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، وسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل الجاري، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية”.

وتابع البلاغ أن الوزارة “إذ تؤكد التزامها بالتعاون مع ممثلي القطاع من أجل توفير الظروف الملائمة للنهوض به، تعلن أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المخولة لها قانونا لفرض احترام قرار التوقف النهائي لممارسات أقراص الصباغة”.

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