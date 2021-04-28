المخرج مجاهد يدعو المغاربة للمساهمة ماديا في عمل تاريخي ضخم

نجلاء مزيان - هبة بريس

دعا المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، (دعا) المغاربة للمساهمة بدرهم واحد لإنتاج عمل تاريخي ضخم من عشرة أجزاء.

و كتب مجاهد تدوينة جاءت كالتالي:”مجرد فكرة وكل مشروع يبدأ بفكرة…ذات يوم قام الراحل المغفور له الحسن الثاني بحملة ساهم فيها كل المغاربة الا وهي بناء مسجد الحسن الثاني”.

و واصل :”لما لا نقوم بنفس الفكرة بدرهم واحد فقط لكل مغربي للمساهمة في أضخم عمل تلفزيوني وهو مسلسل من 10 أجزاء يحكي عن عائلة مغربية بداية القرن العشرين ويتفرع عنها ابناء واحفاد ونرى كل الاجيال وسنأخذ أفكار من الشعب المغربي المسلسل سيتطرق لكل أحداث وتاريخ المغرب بمجموعة من الشخصيات والنماذج المجتمعية”.

و أضاف :” وكل جزء يقوم بإخراجه مخرج ما ويشارك فيك كل الممثلين المغاربة ويتم تسويقه لكل القنوات العربية

درهم واحد لكل مغربي بمعنى أننا سننتج هذا العمل ب 36 مليون درهم ويكون الانتاج انتاج الشعب

ما رأيك؟ المجموع 16 آراء 2 14