المخرج عبد الواحد مجاهد

المخرج مجاهد يدعو المغاربة للمساهمة ماديا في عمل تاريخي ضخم

2021-04-28 / 4:10 مساءً
21
نجلاء مزيان - هبة بريس

دعا المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك، (دعا) المغاربة للمساهمة بدرهم واحد لإنتاج عمل تاريخي ضخم من عشرة أجزاء.

و كتب مجاهد تدوينة جاءت كالتالي:”مجرد فكرة وكل مشروع يبدأ بفكرة…ذات يوم قام الراحل المغفور له الحسن الثاني بحملة ساهم فيها كل المغاربة الا وهي بناء مسجد الحسن الثاني”.

و واصل :”لما لا نقوم بنفس الفكرة بدرهم واحد فقط لكل مغربي للمساهمة في أضخم عمل تلفزيوني وهو مسلسل من 10 أجزاء يحكي عن عائلة مغربية بداية القرن العشرين ويتفرع عنها ابناء واحفاد ونرى كل الاجيال وسنأخذ أفكار من الشعب المغربي المسلسل سيتطرق لكل أحداث وتاريخ المغرب بمجموعة من الشخصيات والنماذج المجتمعية”.

و أضاف :” وكل جزء يقوم بإخراجه مخرج ما ويشارك فيك كل الممثلين المغاربة ويتم تسويقه لكل القنوات العربية
درهم واحد لكل مغربي بمعنى أننا سننتج هذا العمل ب 36 مليون درهم ويكون الانتاج انتاج الشعب

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عبير كروي لهبة بريس:” لم أظن يوما أنني سوف أصبح ممثلة و وقوفي أمام الجم شرف كبير لي”

عبير كروي لهبة بريس:” لم أظن يوما أنني سوف…

2021-05-03 / 4:43 مساءً
Photo of قناة جزائرية تعترف ب”سرقة” سلسلة “حديدان” وتعتذر للمغاربة

قناة جزائرية تعترف ب”سرقة” سلسلة “حديدان” وتعتذر للمغاربة

2021-05-03 / 10:41 صباحًا
Photo of بطلة “سلمات أبو البنات” تكشف تفاصيل مشاركتها في الجزء الثالث واستقرارها خارج المغرب

بطلة “سلمات أبو البنات” تكشف تفاصيل مشاركتها في الجزء…

2021-05-03 / 10:06 صباحًا
Photo of المجرد يطرح جديده الفني “نادي يا الله”

المجرد يطرح جديده الفني “نادي يا الله”

2021-05-01 / 4:41 مساءً
Photo of في أربعينته .. جميلة توجه رسالة لزوجها الراحل محمد إسماعيل

في أربعينته .. جميلة توجه رسالة لزوجها الراحل محمد…

2021-05-01 / 4:17 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. الفنانين سمير غانم و دلال عبد العزيز يدخلان المستشفى

بسبب كورونا.. الفنانين سمير غانم و دلال عبد العزيز…

2021-05-01 / 10:11 صباحًا
Photo of مغاربة يتفاعلون مع وفاة “سي طيب ” في مسلسل بنات العساس

مغاربة يتفاعلون مع وفاة “سي طيب ” في مسلسل…

2021-04-30 / 3:08 مساءً
Photo of “خياط” يتهم محمد رمضان بعدم اداء واجبات ثمن أقمصة خاطها له

“خياط” يتهم محمد رمضان بعدم اداء واجبات ثمن أقمصة…

2021-04-29 / 5:55 مساءً
Photo of رحيل ” إيل رسيتاس” الذي أضحك المغاربة و العالم بأكمله

رحيل ” إيل رسيتاس” الذي أضحك المغاربة و العالم…

2021-04-28 / 10:54 مساءً
Photo of أنتوني هوبكينز… يحصل على جائزة الاوسكار في دور مسن ضعيف يعاني الخرف

أنتوني هوبكينز… يحصل على جائزة الاوسكار في دور مسن…

2021-04-28 / 9:51 مساءً

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق