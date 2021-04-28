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تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-04-28 / 3:00 مساءً
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت على الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة و53 ثانية (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 15 كلم، عند التقاء خط العرض 35.429 درجة شمالا وخط الطول 3.552 درجة غربا.

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