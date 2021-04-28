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تونس: قاتل الشرطية الفرنسية لم يزر برلمان البلاد

2021-04-28 / 1:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، أن الأخبار حول زيارة جمال قورشان منفذ العملية الإرهابية بفرنسا للبرلمان بدعوة من كتلة ائتلاف الكرامة “غير صحيحة”.

ونقل موقع “نسمة” عن مذيوب اليوم الأربعاء، قوله إنه “تم التثبت مع الأمن الرئاسي بمجلس النواب ومن سجلات زوار البرلمان بخصوص ما تم تداوله من أخبار حول زيارة جمال قورشان منفذ العملية الإرهابية بفرنسا للبرلمان بدعوة من كتلة ائتلاف الكرامة” مؤكدا أن “الشخص المذكور لم يزر المجلس أبدا”.

يشار إلى أن النائب عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد، كانت قد أشارت في مداخلتها في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، إلى أن قاتل الشرطية الفرنسية سبق وأن زار البرلمان باستدعاء من ائتلاف الكرامة.

وكانت وكالة “فرانس برس” ذكرت أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين الجمعة الماضية عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني، أن المهاجم من الجنسية التونسية، وكان متواجدا في فرنسا بصورة قانونية ولم تكن لديه أي سجلات جنائية سابقة.

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