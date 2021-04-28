الشيخة طراكس: “كون كان ابن تيمية حي كون باس ليا راسي حيت درت ليه البوز”
هبة بريس
عادت الشيخة فاطمة الزهراء المعروفة ب”الشيخة طراكس”، إلى إثارة الجدل وجر سخط وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطاولها على الدين الإسلامي.
فبعد ضجة اسم “شيخ الاسلام” الذي أخطأت فيه وغلطت عدد من متابعيها بأن اسمه هو “ابن تميمية” وليس “ابن تيمية”، خرجت “طراكس” بتصريح جديد جر عليها وابلا من الانتقادات الجديدة.
وفي تعليقها على ضجة اسم “شيخ الاسلام”، قالت الشيخة طراكس “ابن تيمية كون كان حي كون جا باس ليا راسي حيت درت ليه البوز”.
خرجة طراكس الجديدة، اعتبرها عدد من النشطاء تماديا كبيرا لهذه الأخيرة في التطاول على الدين الاسلامي، والحديث عن أمور بعيدة عن مجالها واختصاصاتها ولا تفقه فيها شيئا، متهمين إياها بمحاولة البحث عن “المشاهدات” الكبيرة للربح المادي مقابل الاساءة للدين وتغليط الرأي العام.
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6 تعليقات
سبحان الله شوف الوقاحة هاد المخلوق العجيب الجاهل الفارغ كالك دار البوز لابن تيمية ابن تيمية ساطع نجمه بعلمه وورعه في حب العلم وارثه غني عن التعريف الله يهديك الصواب
شيخ الإسلام رضي الله عنه فاقت شهرته الآفاق ويبقى مرجع ولا يحتاج لشيخة جاهلة لا تملك أي مؤهل علمي أو أكاديمي. ليس لها أي مؤهل ما عدا أدنس عضو في جسم الإنسان.
15894 – حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثَنَا يَزِيد , قَالَ : ثَنَا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
ابن تيمية غير محتاج البوز ديالك
الله يلعن لما يحشم
إبن تيمية إرهابي و عميد الإرهابيين