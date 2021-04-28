“الطرق السيارة” تنبه السائقين: قلة النوم تتسبب في حوادث السير خلال رمضان

هبة بريس

لفتت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، انتباه مستعمليها، إلى تغير أوقات النوم خلال شهر رمضان.

وذكرت الشركة، أن قلة اليقظة والنعاس أثناء السياقة، من بين الأسباب الـ 4 الرئيسية للحوادث المميتة على الطريق السيارة بالمغرب، مشددة على ضرورة أخذ قسط من الراحة خلال القيادة، كل ساعتين.

وأشارت الشركة إلى أنها تضع رهن إشارة زبنائها شبكة كثيفة من باحات الاستراحة مجهزة بمرافق حديثة للراحة والاسترخاء، داعية كل سائق إلى مراعاة احتياجاته من النوم قبل السياقة، باعتباره عاملا أساسيا للسلامة.

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