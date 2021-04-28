عمالة المضيق تستقبل مرحلين من سبتة المحتلة ‬

هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصادر مطلعة بعمالة المضيق الفنيدق انه جرى اجلاء الدفعة الثانية من الاشخاص الذين سبق له تنفيذ محاولات للدخول الى مدينة سبتة المحتلة نهاية الاسبوع المنصرم.

وبحسب ذات المصادر فقد جرى ترحيل الموقوفين عبر معبر باب سبتة ليلة يومه الثلاثاء، حيث تم فتح المعبر استثناء لعودة الاشخاص الذين اوقفتهم السلطات الامنية الاسبانية.

وقد جندت مصالح العمالة الاطقم الطبية والادارية من اجل استقبال جميع الاشخاص المرحلين الى المغرب، حيث تم اخضاعهم للفحوصات الطبية، وتم استقبالهم في ظروف جد حسنة.

هذا وقد وقد جرى امس الاثنين ترجيل 23 شخصا من مدينة سبتة المحتلة، حيث تم وضع المؤجلين الذي ينحدر معظمهم من مدينة شفشاون وتطوان تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم امام أنظار النيابة العامة.

وبحسب بيانات المرحلين 23 فانهم يتوزعون حسب الاتي 13 مرحلا من مدينة شفشاون و05 مرحلين ينحدرون من مدينة تطوان ومرحلين اثنين ينحدران من مدينة طنجة ومرحلين اثنين ينحدران من مدينة مرتيل فيما مرحل واحد ينحدر من مدينة الفنيدق.

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