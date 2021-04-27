مجلس المستشارين يُندد باستقبال اسبانيا لـ “غالي “

هبة بريس ـ الرباط

رفضت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، استقبال السلطات الإسبانية زعيم “ميليشيات البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وعبرت ذات الجهة عن أسفها واستغرابها لما أقدمت عليه سلطات مدريد، باستقبالها لإبراهيم غالي حيث طالبت السلطات القضائية الإسبانية بالتعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد زعيم البولياسريو، من طرف العديد من الضحايا، مطالبة بتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.

وجددت اللجنة دعمها للموقف الحازم للديبلوماسية المغربية حيال هذا الموضوع، معبرة عن تثمينها للمنهجية المتسمة بالثباث، والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الديبلوماسي للمملكة .

كما تؤكد اللجنة الالتزام الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المملكة المغربية الموصولة للترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، منوهة بالتطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سواء فيما يخص تنزيل النموذج التنموي وتوالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية.

وأشادت اللجنة أيضا، يشير البلاغ، بالتضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية، مطالبة بالتطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليه معاهدة فيينا، ولاسيما في الشق المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحدة الترابية”.

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