بولحروز يدافع عن زياش ويؤكد أحقيته بالرسمية داخل تشكيلة تشيلسي

هبة بريس ـ رياضة

دافع اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية خالد بولحروز، عن الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بسبب معاناته على مقاعد البدلاء.

وقال بولحروز في تصريحات صحافية :”أنا غير راض على وضعية زياش داخل تشيلسي، إنه لاعب جيد ويملك امكانيات كبيرة، وحين تلعب كرة القدم يجب أن تلعبها في نظام يناسبك “.

وتابع :”زياش لا يشعر بتقدير مدربه، بالرغم من ما يؤديه من مستويات جيدة، لقد كان في وضع أفضل مع لامبارد، لكن مع قدوم توخيل تغير الوضع تماما”.

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