الشغيلة الصحية بسلا تشل حركة المستشفيات العمومية ليومين

هبة بريس ـ سلا

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسلا، عموم الشغيلة الصحية بسلا، إلى شل حركة المستشفيات العمومية ببلادنا بدءا من الخميس المقبل.

وقررت النقابة خوض إضراب وطني عن العمل، بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ما عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة 29 و30 أبريل الجاري.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن الاضراب يأتي في سياق تجديد المطالبة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، فضلا عن المطالبة بتحسين شروط الترقي.

و استنكر البلاغ ذاته، “تعطيل الحوار الاجتماعي من طرف وزارة الصحة وتنصلها من تنفيذ التزاماتها، مع نهج سياسة اللامبالاة والاستهتار بالملف المطلبي للممرين وتقنيي الصحة بالرغم مما قدموه من تضحيات خلال مرحلة كوفيد أو خلال حملات التلقيح الوطنية “.

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