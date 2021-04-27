الشغيلة الصحية تشل حركة المستشفيات العمومية ليومين
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الشغيلة الصحية بسلا تشل حركة المستشفيات العمومية ليومين

2021-04-27 / 10:10 مساءً
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هبة بريس ـ سلا

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسلا، عموم الشغيلة الصحية بسلا، إلى شل حركة المستشفيات العمومية ببلادنا بدءا من الخميس المقبل.

وقررت النقابة خوض إضراب وطني عن العمل، بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية، ما عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة 29 و30 أبريل الجاري.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن الاضراب يأتي في سياق تجديد المطالبة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، فضلا عن المطالبة بتحسين شروط الترقي.

و استنكر البلاغ ذاته، “تعطيل الحوار الاجتماعي من طرف وزارة الصحة وتنصلها من تنفيذ التزاماتها، مع نهج سياسة اللامبالاة والاستهتار بالملف المطلبي للممرين وتقنيي الصحة بالرغم مما قدموه من تضحيات خلال مرحلة كوفيد أو خلال حملات التلقيح الوطنية “.

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تعليق واحد

  1. عاد كملات الباهية عام ونصف دب وهنا كنتسناو نخد موعد ادب هاهما غد اديرو
    الإضراب رجلي متليتش نقد نمشي بيهم
    الله أحد البأس والسلام
    الله يسمح لينا من موظفي المستشفيات
    امن رجال الأمن فهاد الجائحةالله عونكم

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