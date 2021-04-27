كلاب ضالة ترقص على مقبرة بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

لم تترك الكلاب الضالة ،التي تتوافد على مقبرة (حمو صالح بخريبكة ) التي تتواجد بالمدينة ، موتى المسلمين على ان يستأنسوا بظلمتهم ويتعايشون مع وحشة مريبة مخيفة ،تتولد معها العبر والمواعظ لهادم اللذات ، بل أبت الكلاب الضالة التي تتردد بكثرة ،في وضع هستيري قابل لنهش حتى العظام البشرية الميتة ، إلا أن تقضم باسنانها الشرسة كل رفاث الاموات وبقاياهم ٠

في زيارة خاطفة لاي مكلوم في امه او ابيه ، او أب رزىء في فلذة كبده ، او اخ اتخطفه المنون ، وشاء قدره ان يواريه الثرى بهذه المقبرة ، سيشاهد مجموعة من الكلاب التي اتخدت من القبور بيوتا لها وذلك لغياب الحراسة المطلوبة للمقبرة ، وهي مسؤولية كبيرة يضطلع بها المجلس البلدي تحديدا ، وملزم ادبيا واخلاقيا ودينيا ان يضمن حرمة الموتى بكل الوسائل ، لكن للاسف ماكل بارقة تجود بغيتها كما يقال ، إذ لو كان احساسنا بالاحياء يتدحرج الى اسفل اولويات الاهتمام البشري في البرنامج التنموية ،فماذا عسانا القول ، بالنسبة لاموات ينتظرون فقط رحمة الله الواسعة ٠

طبعا الأمر جلل ، والمصيبة كبيرة ،إذا لم نبال بحرمة موتانا ، عكس ما نراه في المجتمع الغربي ،،الذي يعكس ابعاد حرمة المقابر بكل تجلياتها ، على مستوى التنظيم والاهتمام والعناية ، حتى اختلط الامر علينا الان ، واصبحنا نردد ان الكفر الحقيقي هو من نشاهده بسلوك المسلمين ،لا بأفعال الغرب ٠

لذلك وجب على السلطات العمومية والبلدية ان تتصدى لهذه الظاهرة بكل حزم ، وإلا ستتضطر ساكنة خريبكة ، أن تراجع عملية الدفن بشكل عمودي ،وليس وفق السنة النبوية ، ووفق سنة الله 《منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى -الاية 55 ص طه 》

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