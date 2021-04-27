لأول مرة منذ شهرين.. وزارة الصحة تعلن انخفاض المنحنى الوبائي
الصورة من الارشيف

لأول مرة منذ شهرين.. وزارة الصحة تعلن انخفاض المنحنى الوبائي

2021-04-27 / 6:24 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه تم تسجيل انخفاض في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الأخيرين، بـ 4.2%.

وأوضح بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بـ (كوفيد-19) بالمغرب (من 14 أبريل 2021 إلى 25 أبريل 2021)، أن المنحنى الوبائي الأسبوعي سجل تراجعا، لأول مرة منذ قرابة الشهرين.

وشمل هذا الإنخفاض لدى رصد التطور بين الأسبوعين الأخيرين، وفق المتحدث،ثمان جهات، تشمل كلا طنجة تطوان الحسيمة (ناقص 31،5%) ، جهة فاس مكناس (ناقص 60%)، جهة مراكش آسفي (ناقص 11%)، جهة الدار البيضاء سطات (ناقص 6،5 %)، جهة بني ملال خنيفرة (ناقص 34،5%)، جهة الرباط سلا القنيطرة (ناقص 8،3%)، جهة كلميم واد نون (ناقص 50%)، جهة سوس ماسة (ناقص 11%).

وأبرز أن هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع دام سبعة أسابيع، ويوضح جليا جدوى الإجراءات الاحترازية المتخذة مؤخرا، ومدى احترامها من طرف المواطنين.

وأشار إلى أن جهات أخرى عرفت بالمقابل ارتفاعا في عدد الحالات الإيجابية مقارنة بين الأسبوعين الأخيرين. ويتعلق الأمر بجهة درعة تافيلالت (زائد 61،5%)، جهة الشرق (زائد 25%)، جهة العيون الساقية الحمراء (زائد 44%)، جهة الداخلة وادي الذهب (زائد 135%).

وانتقل عدد الحالات النشطة، وفقا للمسؤول الصحي، من 4736 حالة نشطة منذ أسبوعين الى 5109 حالات نشطة يوم أمس الاثنين، أي بارتفاع ناهز زائد 8 في المائة، فيما سجل عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفائها في أقسام العناية المركزة انخفاضا بنسبة -12,2 في المائة خلال المدة نفسها حيث انتقلت من444 الى 390 حالة حرجة يوم أمس.

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