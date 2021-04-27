الداخلية ترفض ترسيم الأعوان المياومين بالجماعات الترابية

هبة بريس ـ الرباط

أكد نورالدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية رفض وزارته ترسيم العمال المياومين بالجماعات الترابية، على اعتبار ان عددهم يفوق حاجيات الجماعات الترابية في المناصب القارة”.

وقال بوطيب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن فتح إمكانية ترسيم العمال المياومين بالجماعات الترابية، يجعل من هذه الآلية “شبه توظيف مباشر، وبالتالي يفرغها من محتواها ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص في إطار المباراة”.

واشار بوطيب بأن العمال المياومين بالجماعات الترابية “تم توظيفهم من حيث المبدأ، للقيام ببعض الخدمات الموسمية في حدود الاعتمادات المرصودة بالميزانية لهذا الغرض، ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر في السنة الواحدة”.

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