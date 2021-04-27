جاهدة وهبه تتألق في الأغنية الدينية “ما طلبتُ من الله”

2021-04-27 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

أطلفت الفنانة اللبنانية جاهدة وهبه الملقبّة ب “قصيدة الغناء” أغنية جديدة، كفاتحة عملٍ مقبل لألبوم سوف يرى النور قريباً.

“ما طلبتُ من الله”، هي اغنية من توقيع الفنانة وهبه تأليفاً وأداءً وإنتاجاً، والكاتبة أحلام مستغانمي شعراً، أما التوزيع الموسيقي فهو للفنان مايك ماسي.

والجدير بالذكر أن الأغنية هي أول الغيث من ألبوم مقبل مشترك بين وهبه والكاتبة أحلام مستغانمي أنجزته الفنانة خلال فترة الحجر الصحي وسجّلته في لبنان في استوديو إيلي كلّاب، وهو بأكمله من ألحانها ومن كلمات مستغانمي وتوزيع مايك ماسي.

أما في ما يخص أعمالها الأخرى الجديدة، فيذكر أن وهبه في صدد تحضير ألبوم ثانٍ كانت قد سجلته في باريس في سنة 2019 مع الأخوين الموسيقيّين ساري وعياد خليفة وسيكون بعنوان “ملح وظلال”.

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