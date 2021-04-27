المحكمة الدستورية تُصرح بشغور مقعد برلماني بالبيضاء

هبة بريس ـ البيضاء

علم ان المحكمة الدستورية قد اعلنت بشغور مقعد برلماني كان يشغله عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعات عين الشق)، بعد استقالته من مجلس النواب.

ودعت المحكمة في قرار، صدر أمس الاثنين، المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وبنت المحكمة قرارها، بعد اطلاعها على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 8 أبريل 2021، التي أحال بموجبها استقالة عبد اللطيف الناصري من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.

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