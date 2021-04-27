سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع فلسطين

هبة بريس ـ الرباط

فرقت القوات العمومية، عشية اليوم الثلاثاء، لتفريق وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تعبيرا عن التضامن مع المقدسيين .

ومنعت القوات العمومية، المحتجين من ولوج الساحة المقابلة للمؤسسة التشريعية، وحاصرتهم مانعة إياهم من تنظيم الوقفة.

وتدخلت السلطات العمومية المحتجين تحت دريعة الطوارئ الصحية، وهو ما استنكره المشاركون وعبروا عن رفضه

وررفع المشاركون في الوقفة بعض الشعارات المنددة بالتطبيع والمعبرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته، من قبيل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”

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