فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب
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فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

2021-04-27 / 5:33 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تم توقيف 7 أشخاص في فرنسا اليوم الثلاثاء في إطار التحقيق بزيارة قام بها أحد المشبوهين إلى سوريا وأطلق شبكة للتحويلات المالية إلى الجماعات الإرهابية هناك.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 28 و48 عاما، ستة منهم ولدوا في روسيا وواحد في جورجيا.

ووفقا لمصدر مطلع على القضية فإن هؤلاء من الجالية الشيشانية وتم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم.

وتم احتجازهم جميعا بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”تمويل الإرهاب” في إطار هذا التحقيق الأولي لأجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وينفذ نظام العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بانتظام عمليات دهم مرتبطة بتمويل الإرهاب في المنطقة العراقية السورية.

وفي أيلول 2020 تم تنفيذ توقيفات عدة لتفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة لتمويل عناصر في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في سوريا خصوصا، وبدأت الإجراءات القضائية ضد 8 من أصل 30 شخصا قبض عليهم.

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