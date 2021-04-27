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خلال 24 ساعة.. تسجيل 507 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-27 / 4:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة الى 509972 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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تعليق واحد

  1. السلام, عليكوم الله يحفض بلدنا المغرب الحبيب من كول سؤآ والحساد والكروه والنصب و لإحتيال و كوللو من أرا دالفتنة الله, يجعل كيدهوم في نحرهم بإذن الله« , يحفض بلدوالمسلمين كافتى اجمعين صلو وسلمو على الرصول دائمآ تراو النور…قال جلاجللوه أطيعو الله وأطيعو الرصولو, وؤلو الامري من كوم صدق الله العظيم رمضان كريم

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