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معلومة(14).. لماذا سميت مدينة الصخيرات بهذا الإسم أول مرة؟

2021-04-27 / 4:19 مساءً
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هبة بريس ـ ياسين الضميري

كثيرة هي المدن و المناطق و القبائل المغربية التي يجهل سكانها سبب تسميتها، خاصة في ظل شح المصادر التوثيقية التاريخية مما يفتح باب التأويلات على مصراعيه لتتعدد الروايات و تختلف التفسيرات، و من بين هاته المدن و المناطق نذكر الصخيرات.

الصخيرات المدينة الساحلية الهادئة، والتي تربط بين اثنتين من أهم مدن المغرب و هما الرباط و الدار البيضاء، هاته المدينة التي اشتهرت في حقبة الراحل الحسن الثاني بكونها شهدت عددا من محاولات الانقلاب الشهيرة، قبل أن تسلط عليها الأضواء من جديد خلال استضافتها لجلسات الحوار الوطني الليبي الذي اختتم بتوقيع اتفاق الصخيرات.

اختلف المؤرخون حول تسمية مدينة الصخيرات، غير أن غالبيتهم أجمعوا على كون عبارة الصخيرات تصغير في اللغة العربية لكلمة الصخور، ولها دلالة مماثلة في اللغة الأمازيغية، وإن كان الراجح أن أصل التسمية عربي.

ويعتقد أن التسمية لها صلة بوجود أجراف صخرية تشرف على الشواطئ الممتدة بالمنطقة التي هي في الواقع جزء من السهل الأطلسي الكبير الممتد من سفوح جبال البوغاز شمالا إلى مشارف جبال منطقة سوس جنوبا، يضيق أحيانا ويتسع في أخرى.

تاريخيا، عرف عن الملك الراحل الحسن الثاني عشقه الشديد للصخيرات التي اتخذ منها متنزها منذ كان وليا للعهد وتكرس ذلك الحب وتأكد مع توليه الحكم إثر وفاة والده الملك الراحل محمد الخامس، و قد روى الصحفي الفرنسي إريك لوران أن جزءا هاما من المقابلات التي أجراها مع الملك الراحل خلال إنجازه لكتاب “ذاكرة ملك” تمت في الصخيرات.

وقد شيد الحسن الثاني قصرا كبيرا في المدينة يطل على البحر، وبجانبه شيدت إقامات فخمة للأمراء والأميرات وللمقربين من البلاط الملكي، ومازال الأمر على ما هو عليه في عهد الملك محمد السادس، إذ كثيرا ما يشاهد أفراد الأسرة الملكية ومقربوها على شواطئ الصخيرات، كما أن عددا من الشخصيات السياسية المقربة من البلاط تتخذ من الصخيرات سكنا لها سيما بعد التقاعد.

اشتهرت مدينة الصخيرات في الماضي بانقلابين اثنين فاشلين، أولهما الذي قاده محمد أعبابو مدير مدرسة الضباط بأهرمومو بمعية الجنرال المذبوح سنة 1971، و الثاني الذي قاده الجنرال محمد أوفقير سنة بعد ذلك، لتعود الصخيرات للواجهة بعد احتضانها عددا من جلسات حوار الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة.

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