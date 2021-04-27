صورة تعبيرية

السعودية تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول أراضيها

2021-04-27 / 12:54 مساءً
2
هبة بريس - وكالات

قررت السعودية وعلى نحو مفاجئ، الثلاثاء، منع أكثر من 400 شاحنة أردنية الدخول إلى أراضيها، لأسباب فنية مرتبطة بسنة إنتاج تلك الشاحنات التي تقل عن عام 2000.

وقال نائل ذيابات، نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة في الأردن، إن السائقين تفاجأوا بالقرار عند دخولهم المراكز الحدودية السعودية، “إذ لم يتم تبليغهم به مسبقا”.

وبين ذيابات أن القرار سعودي مطلق، “ويقضي بمنع السيارات سنة إنتاجها أقل من عام 2000 بدخول السعودية أو المرور منها إلى باقي دول الخليج”.

وأشار إلى أن القرار السعودي الذي عمم على السائقين على الحدود بين البلدين، لم يبرر سبب رفض دخول تلك الشاحنات التي يزيد عمرها عن 21 عاما، مبينا أن الجهات المعنية في الأردن تبلغت بالقرار اليوم.

وزاد: “قطاع النقل بانتظار إجراءات من السلطات الأردنية بخصوص القرار السعودي”.

والشاحنات الممنوعة من العبور مبردة ومحملة بالمواد الغذائية والخضار والفواكه والمواشي، وهي تنتظر منذ الإثنين دخولها إلى الأراضي السعودية.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر…النطق بالحكم على المتحرش بطفلة المعادي

مصر…النطق بالحكم على المتحرش بطفلة المعادي

2021-04-27 / 8:21 مساءً
Photo of فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

2021-04-27 / 5:33 مساءً
Photo of الجزائر .. الشرطة تمنع مسيرة الطلاب ضد “فساد النظام”

الجزائر .. الشرطة تمنع مسيرة الطلاب ضد “فساد النظام”

2021-04-27 / 4:29 مساءً
Photo of صحيفة: إسبانيا “تحايلت” على القانون وعلى العدالة لاستضافة ابراهيم غالي

صحيفة: إسبانيا “تحايلت” على القانون وعلى العدالة لاستضافة ابراهيم…

2021-04-27 / 3:57 مساءً
Photo of مصر.. السجن 10 سنوات لمتحرش المعادي

مصر.. السجن 10 سنوات لمتحرش المعادي

2021-04-27 / 3:11 مساءً
Photo of فرنسا.. توقيف 7 أشخاص ضمن التحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة

فرنسا.. توقيف 7 أشخاص ضمن التحقيق بشبهة تمويل جماعات…

2021-04-27 / 2:19 مساءً
Photo of مصر .. قتيل ومصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل

مصر .. قتيل ومصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة…

2021-04-27 / 11:08 صباحًا
Photo of العثور على جثث 17 مهاجرا على متن زورق قبالة جزر الكناري

العثور على جثث 17 مهاجرا على متن زورق قبالة…

2021-04-27 / 9:57 صباحًا
Photo of ألمانيا .. التحقيق مع ممرضة استبدلت لقاح فايزر بمحلول ملحي

ألمانيا .. التحقيق مع ممرضة استبدلت لقاح فايزر بمحلول…

2021-04-27 / 7:00 صباحًا
Photo of علاقة رضائية.. محكمة تبرئ مغربي من تهمة اغتصاب باسبانيا

علاقة رضائية.. محكمة تبرئ مغربي من تهمة اغتصاب باسبانيا

2021-04-26 / 10:47 مساءً

‫2 تعليقات

  2. تصرف ارعن وغير محيوب تعامل من فوق إلى تحت ..لم يفكروا في الخسائر التي سيتكبدها التجار ..سلطات السعودية مخطئة الأولى إعلام الطرف الآخر فبل أسبوع على الأقل ..للأسف ..اليلطة التي تقرر لوحدها الحرب على الإخوة في اليمن بغص النظر عن كونهم شيعة ام لا..ينتظر منها ان تكون صهيونية أكثر من الصهاينة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق