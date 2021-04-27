السعودية تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول أراضيها

هبة بريس - وكالات

قررت السعودية وعلى نحو مفاجئ، الثلاثاء، منع أكثر من 400 شاحنة أردنية الدخول إلى أراضيها، لأسباب فنية مرتبطة بسنة إنتاج تلك الشاحنات التي تقل عن عام 2000.

وقال نائل ذيابات، نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة في الأردن، إن السائقين تفاجأوا بالقرار عند دخولهم المراكز الحدودية السعودية، “إذ لم يتم تبليغهم به مسبقا”.

وبين ذيابات أن القرار سعودي مطلق، “ويقضي بمنع السيارات سنة إنتاجها أقل من عام 2000 بدخول السعودية أو المرور منها إلى باقي دول الخليج”.

وأشار إلى أن القرار السعودي الذي عمم على السائقين على الحدود بين البلدين، لم يبرر سبب رفض دخول تلك الشاحنات التي يزيد عمرها عن 21 عاما، مبينا أن الجهات المعنية في الأردن تبلغت بالقرار اليوم.

وزاد: “قطاع النقل بانتظار إجراءات من السلطات الأردنية بخصوص القرار السعودي”.

والشاحنات الممنوعة من العبور مبردة ومحملة بالمواد الغذائية والخضار والفواكه والمواشي، وهي تنتظر منذ الإثنين دخولها إلى الأراضي السعودية.

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